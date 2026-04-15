Negozia Sprout Social Inc - SPT CFD

Su Sprout Social Inc

Sprout Social, Inc. progetta, sviluppa e gestisce uno strumento di gestione dei social media basato sul Web che consente alle aziende di gestire e misurare la propria presenza online. L'azienda fornisce alle organizzazioni una piattaforma centralizzata per gestire i loro sforzi sui social media tra gli stakeholder e le funzioni aziendali. Il suo software cloud riunisce la messaggistica sociale, i dati e i flussi di lavoro in un sistema unificato di registrazione, intelligence e azione. La piattaforma cloud dell'azienda, facile da usare, consente alle organizzazioni di tutte le dimensioni di creare relazioni più forti attraverso i social media, di creare e pubblicare contenuti efficaci, di misurare e migliorare le prestazioni e di comprendere meglio i propri mercati e clienti. La piattaforma dell'azienda può essere implementata rapidamente dai nuovi clienti senza l'impegno diretto dei team di vendita o di servizio. L'azienda offre inoltre un modello di prova gratuita di 30 giorni che consente ai potenziali clienti di configurare e utilizzare il software in pochi minuti e senza assistenza.

Il prezzo attuale dell'azione Sprout Social Inc è di 5.51 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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