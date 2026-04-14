Negozia Sm Energy - SM CFD

Su Sm Energy

SM Energy Company è una società energetica indipendente. La società è impegnata nell'acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio, gas e gas naturale liquido (NGL) nello Stato del Texas. Le sue attività si concentrano nel bacino di Midland e nel Texas meridionale. La Società svolge attività di perforazione e completamento nelle posizioni RockStar e Sweetie Peck nel bacino di Midland, concentrandosi principalmente sulla delineazione, lo sviluppo e l'espansione della posizione nel bacino di Midland. Le sue attività nel bacino di Midland comprendono circa 81.000 acri netti situati nel bacino di Permian nel Texas occidentale e includono le sue attività RockStar nelle contee di Howard e Martin, Texas, e le sue attività Sweetie Peck nelle contee di Upton e Midland, Texas. Le sue attività nel Texas meridionale comprendono circa 155.000 acri netti situati nelle contee di Dimmit e Webb, in Texas. Le sue attività nel Texas meridionale si concentrano sulla produzione della formazione di scisto Eagle Ford e della formazione Austin Chalk.

Il prezzo attuale dell'azione Sm Energy è di 27.45 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Arrow, Dongfeng Motor Group Company Limited, Telecom Italia SPA, BMO Global Smaller Companies PLC, Daktronics e ATRION. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.