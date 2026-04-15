Negozia SLM Corp - SLM CFD

Su SLM Corp

SLM Corporation, più nota come Sallie Mae, è una fonte privata di finanziamento, distribuzione e assistenza per prestiti nel settore dell'istruzione negli Stati Uniti, principalmente attraverso la partecipazione al Federal Family Education Loan Program. La società è impegnata nell'emissione, acquisizione e amministrazione di prestiti per studenti. Inoltre, SLM fornisce una vasta gamma di servizi finanziari, funzionalità di elaborazione e tecnologie d'informazione per soddisfare le esigenze di enti educativi, finanziatori, studenti e famiglie e agenzie di fideiussioni. La società genera profitti grazie alle commissioni derivanti dai servizi correlati ai prestiti forniti agli studenti, dalla gestione delle fideiussioni, delle inadempienze e dalle riscossioni dei prestiti. SLM Corporation è una holding che opera attraverso numerose controllate, tra cui Student Loan Marketing Association, un'impresa pubblica autorizzata a livello federale.

Il prezzo attuale dell'azione SLM Corp è di 21.35 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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