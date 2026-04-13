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Su Singapore Airlines Limited

Singapore Airlines Limited è una società con sede a Singapore che si occupa di trasporto aereo di passeggeri e merci. Il segmento Singapore Airlines della Società fornisce trasporto aereo passeggeri e merci con il marchio Singapore Airlines, concentrandosi sul segmento passeggeri a servizio completo che serve i mercati a breve e lungo raggio. Il segmento SilkAir fornisce trasporto aereo di passeggeri con il marchio SilkAir e si concentra sul segmento passeggeri a servizio completo che serve i mercati regionali. Il segmento Budget Aviation della Società fornisce trasporto aereo di passeggeri con il marchio Scoot, concentrandosi sul segmento passeggeri a basso costo. Il segmento SIAEC fornisce servizi di manutenzione e revisione della cellula, manutenzione di linea, servizi tecnici di assistenza a terra e gestione della flotta. Questo segmento produce anche attrezzature per le cabine degli aerei, ristruttura le cucine degli aerei, fornisce servizi di assistenza tecnica e non tecnica e ripara e revisiona le attrezzature idromeccaniche degli aerei.

Il prezzo attuale dell'azione Singapore Airlines Limited è di 6.57 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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