Negozia Frontline - FROno CFD

Su Frontline Ltd.

FRONTLINE LTD. è una società di trasporto. La Società è impegnata nel trasporto marittimo di petrolio greggio e prodotti petroliferi. La Società opera attraverso il segmento delle petroliere. Il segmento petroliere include petroliere prodotto e petrolio greggio. La Società opera attraverso filiali e partnership situate in Bermuda, India, Filippine, Liberia, Norvegia, Regno Unito e Singapore. Si occupa di noleggio, acquisto e vendita di navi. La flotta è composta da circa 90 navi, comprese le nuove costruzioni, con una capacità complessiva di circa 15 milioni di tonnellate di portata lorda. Essa possiede varie società che possiedono e operano navi. Le operazioni si svolgono fuori degli Stati Uniti. I suoi grandi vettori per greggio sono progettati per il trasporto di petrolio greggio e, a causa delle loro dimensioni, vengono utilizzati principalmente per il trasporto di petrolio greggio dal Golfo del Medio Oriente verso l‘estremo Oriente, Nord Europa, Caraibi e il Louisiana Offshore Oil Port.

Il prezzo attuale dell'azione Frontline è di 328.75 NOK. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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