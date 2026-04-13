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Su SIIC Environment

SIIC Environment Holdings Ltd. è una società con sede a Singapore, impegnata principalmente nei mercati dell'acqua e dell'ambiente. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Trattamento dell'acqua e dei fanghi, Fornitura di acqua e Incenerimento dei rifiuti. Il segmento Trattamento dell'acqua e dei fanghi comprende la costruzione, la gestione e l'esercizio di infrastrutture per l'acqua e i fanghi nell'ambito di accordi di concessione di servizi, la gestione e l'esercizio di infrastrutture per l'acqua e i fanghi nell'ambito di accordi di concessione non di servizi e i proventi finanziari nell'ambito di accordi di concessione di servizi. Il settore Approvvigionamento idrico comprende la costruzione, la gestione e l'esercizio di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico in regime di concessione di servizi. Il segmento Incenerimento dei rifiuti comprende la costruzione, la gestione e l'esercizio di infrastrutture per l'incenerimento dei rifiuti nell'ambito di accordi di concessione di servizi. Include inoltre operazioni quali la progettazione e la consulenza sui progetti e l'installazione di contatori d'acqua.

Il prezzo attuale dell'azione SIIC Environment è di 0.1808 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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