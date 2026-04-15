Negozia Signet Jewelers - SIG CFD

Su Signet Jewelers Ltd.

SIGNET JEWELERS LIMITED è una società di vendita al dettaglio di gioielli con diamanti. I segment della Societài comprendono la divisione sterlina gioiellieri; la divisione Zale che consiste di Zale Gioielli e Piercing Pagoda segmenti; la divisione Regno Unito gioielli, e altri. La divisione di Sterlina Gioiellieri opera i negozi negli Stati Uniti, come rincipalmente Kay Jewelers (Kay), Kay Jewelers uscita, Jared Galleria di Gioielli (Jared) e Jared Vault. La divisione Zale opera negozi di gioielleria (Zale Gioielli) e chioschi (Piercing Pagoda), che si trova principalmente in centri commerciali attraverso gli Stati Uniti, Canada e Porto Rico. Zale Gioielli include gli Stati Uniti negozio della marca, Zales e il negozio in Canada, Popoli Gioiellerie. Piercing Pagoda opera attraverso mall-basato chioschi. La divisione Gioielli del Regno Unito opera nei negozi di Regno Unito e Repubblica d'Irlanda e Isole della Manica. Il segmento L'Altro include le attività delle filiali coinvolte nell'acquisto e conversione di diamanti grezzi di pietre levigate.

Il prezzo attuale dell'azione Signet Jewelers è di 92.42 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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