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Su Sharp Corporation

Sharp Corporation è una società di produzione, sviluppo e commercializzazione di apparecchiature e componenti elettronici, tra cui da sempre figurano televisori, forni a microonde, calcolatrici e videoregistratori. Tra i prodotti offerti dalla società figurano fotocamere digitali, lettori DVD, set-top box, notebook, sistemi computerizzati di bordo per il mercato dell'auto, videotelefoni, telefoni cellulari e apparecchiature Internet. La tecnologia di Sharp si incentra principalmente sui monitor a cristalli liquidi (LCD) e sui prodotti a circuito integrato (IC), oltre che sui componenti elettronici per la radiofrequenza (RF). Le attività della società vengono gestite a livello mondiale attraverso una rete di controllate. Il business principale di Sharp è suddiviso in Prodotti elettronici di consumo e Prodotti per i sistemi informatici. Tra i Prodotti elettronici di consumo figurano monitor LCD AV, televisori LCD, videoproiettori, videocamere digitali, sistemi audio compatti e sistemi audio one-bit.

Il prezzo attuale dell'azione Sharp Corporation è di 586.5 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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