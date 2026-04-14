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Su Sensata Technologies Holding

Sensata Technologies Holding PLC è un'azienda di tecnologia industriale che sviluppa, produce e vende sensori, prodotti di protezione elettrica e altri prodotti utilizzati in sistemi e applicazioni mission-critical. Fornisce una piattaforma cloud per la creazione di applicazioni connesse e consente la crescita dell'attività grazie all'apprendimento automatico e all'analisi. I suoi segmenti comprendono Performance Sensing e Sensing Solutions. Il segmento Performance Sensing serve i settori automobilistico, dei veicoli pesanti e dei fuoristrada attraverso lo sviluppo e la produzione di sensori, contattori ad alta tensione e altre soluzioni e applicazioni. Il segmento Sensing Solutions serve l'industria e il settore aerospaziale attraverso lo sviluppo e la produzione di un portafoglio di sensori specifici per le applicazioni e di prodotti di protezione elettrica utilizzati in una vasta gamma di mercati industriali, tra cui quello degli elettrodomestici, del riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento dell'aria (HVAC), dei semiconduttori e del settore aerospaziale.

Il prezzo attuale dell'azione Sensata Technologies Holding è di 39.07 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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