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Su RingCentral, Inc.

RingCentral, Inc. è un fornitore di soluzioni software-as-a-service (SaaS) per le comunicazioni aziendali, le videoconferenze, la collaborazione e i contact center. Le sue soluzioni di comunicazione aziendale, collaborazione e coinvolgimento dei clienti, basate sul cloud, funzionano su più sedi e dispositivi, tra cui smartphone, tablet, personal computer (PC) e telefoni fissi. Consentono di comunicare attraverso diverse modalità, tra cui voce ad alta definizione (HD), video, messaggistica e collaborazione, conferenze, riunioni online e fax. L'azienda offre tre prodotti: RingCentral MVP, una piattaforma per le comunicazioni unificate come servizio (UCaaS), che include messaggistica di gruppo, videoritrovi e un sistema telefonico cloud; le soluzioni RingCentral per il coinvolgimento dei clienti, che includono RingCentral cloud Contact Center as a Service (CCaaS), RingCentral Engage Digital e Voice, e RingCentral Video, la soluzione per videoritrovi con marchio RingCentral e messaggistica di gruppo che consente di organizzare videoritrovi intelligenti.

Il prezzo attuale dell'azione RingCentral, Inc. è di 38.69 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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