Negozia Regions Financial - RF CFD

Su Regions Financial Corp

Regions Financial Corporation è una holding finanziaria. La Società svolge le proprie operazioni bancarie attraverso la Regions Bank, una banca commerciale con sede nello stato dell'Alabama, che è membro del Federal Reserve System. Opera in tre segmenti: Corporate Bank, che rappresenta le sue funzioni bancarie commerciali, compresi gli immobili commerciali e industriali, gli immobili commerciali e gli investimenti immobiliari; Consumer Bank, che rappresenta la sua rete di filiali, compresi prodotti bancari di consumo e servizi relativi a mutui residenziali primari, linee di equità domestiche e prestiti, prestiti alle piccole imprese, prestiti indiretti, carte di credito al consumo e altri prestiti al consumo, nonché i relativi rapporti di deposito, e Wealth Management, che offre a privati, aziende, istituzioni governative e enti senza scopo di lucro una gamma di soluzioni per consentire il trasferimento di ricchezza. Fornisce servizi commerciali tradizionali, di vendita al dettaglio e di mutui ipotecari, nonché altri servizi finanziari.

Il prezzo attuale dell'azione Regions Financial è di 27.71 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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