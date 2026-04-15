Negozia Range Resources - RRC CFD

Su Range Resources

Range Resources Corporation è un'azienda indipendente di gas naturale, liquidi di gas naturale (NGL) e petrolio. La Società opera in un unico segmento, che consiste nell'esplorazione e nella produzione di gas naturale, NGL, petrolio greggio e condensato negli Stati Uniti. La Società è impegnata nell'esplorazione, nello sviluppo e nell'acquisizione di proprietà di gas naturale. La sua principale area di attività è il Marcellus Shale in Pennsylvania. Le sue attività nel settore del gas naturale e del petrolio sono concentrate nella regione degli Appalachi degli Stati Uniti, nel Marcellus Shale in Pennsylvania. Le proprietà della Società consistono in interessi in locazioni sviluppate e non sviluppate di gas naturale e petrolio. Le sue proprietà sono situate nel bacino degli Appalachi, nel nord-est degli Stati Uniti. Le sue riserve si trovano principalmente nella formazione Marcellus Shale, ma includono anche le formazioni Utica e Upper Devonian.

Il prezzo attuale dell'azione Range Resources è di 41.18 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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