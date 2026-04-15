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Su PVH

PVH Corp. è un'azienda di abbigliamento. I segmenti dell'azienda comprendono: Tommy Hilfiger, che comprende i segmenti Tommy Hilfiger North America e Tommy Hilfiger International, e Calvin Klein, che comprende i segmenti Calvin Klein North America e Calvin Klein International. Il portafoglio marchi della Società è composto da vari marchi, tra cui Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner's, Olga, True&Co. e Geoffrey Beene, che sono di proprietà, oltre a vari altri marchi di proprietà, in licenza e a marchio privato. La Società disegna e commercializza camicie, collane, abbigliamento sportivo, jeans, biancheria intima, abbigliamento performante, costumi da bagno, borse, accessori, calzature e altri prodotti correlati, e concede in licenza i propri marchi su una vasta gamma di prodotti. L'Azienda vende i suoi marchi a diversi livelli di prezzo e attraverso molteplici canali di distribuzione e aree geografiche.

Il prezzo attuale dell'azione PVH è di 85.67 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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