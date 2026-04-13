Negozia ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology - BIS CFD
Su ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
Il fondo investe in strumenti finanziari che ProShare Advisors ritiene, in combinazione, possano produrre rendimenti giornalieri coerenti con l'obiettivo d'investimento del fondo. L'indice è un indice ponderato a capitalizzazione modificata che include titoli di società quotate al Nasdaq classificate come biotecnologiche o farmaceutiche. Questo ETF offre una leva short giornaliera di 2x rispetto all'ampio indice NASDAQ Biotechnology.
Il prezzo attuale dell'azione ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology è di 8.4 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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