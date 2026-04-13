Negozia ProShares Ultra Dow30 - DDM CFD
Su ProShares Ultra Dow30
L'investimento mira a ottenere risultati giornalieri, al lordo delle commissioni e delle spese, corrispondenti a due volte (2x) la performance giornaliera dell'indice Dow Jones Industrial Average®. Il fondo investe in strumenti finanziari che ProShare Advisors ritiene, in combinazione, debbano produrre rendimenti giornalieri coerenti con l'obiettivo d'investimento del fondo. L'indice è un indice ponderato per i prezzi e comprende 30 titoli statunitensi a grande capitalizzazione, "blue-chip", escluse le società di servizi e trasporti. Questo ETF offre una leva lunga giornaliera di 2 volte rispetto all'indice Dow Jones Industrial Average, rendendolo un potente strumento per gli investitori con una prospettiva rialzista a breve termine per i titoli a grande capitalizzazione statunitensi.
Il prezzo attuale dell'azione ProShares Ultra Dow30 è di 55.87 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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