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Su Polaris Industries Inc.

Polaris Inc. è impegnata nella progettazione, nell'ingegnerizzazione e nella produzione di veicoli powersport che includono veicoli fuoristrada (ORV), compresi i veicoli fuoristrada (ATV) e i veicoli side-by-side; veicoli fuoristrada militari e commerciali; motoslitte; motociclette; moto-roadster; quadricicli; imbarcazioni; e relativi ricambi, indumenti e accessori (PG&A), nonché accessori e abbigliamento aftermarket. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Off-Road, On-Road, Marine e Aftermarket. I suoi prodotti sono venduti online e tramite concessionari, distributori e negozi al dettaglio situati principalmente in Europa, Messico e Australia, attraverso filiali interamente controllate. Gli ORV sono veicoli a quattro ruote progettati per l'uso fuoristrada e per attraversare una varietà di terreni, tra cui dune, sentieri e fango. Gli accessori per motoslitte includono coperture, prodotti per la trazione, kit di retromarcia, avviatori elettrici, cingoli, borse, parabrezza, olio e lubrificanti. Il suo portafoglio di marchi aftermarket comprende Transamerican Auto Parts (TAP).

Il prezzo attuale dell'azione Polaris Industries Inc. è di 51.35 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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