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Su Marriot Vacations Worldwide Cor

Marriott Vacations Worldwide Corporation è un'azienda che offre servizi di proprietà, scambio, affitto e gestione di resort e proprietà per vacanze, oltre ad attività, prodotti e servizi correlati. L'azienda opera attraverso due segmenti: Vacation Ownership e Exchange & Third-Party Management. Il segmento Vacation Ownership sviluppa, commercializza, vende e gestisce proprietà per vacanze e prodotti correlati con i marchi Marriott Vacation Club, Grand Residences by Marriott, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club e Hyatt Residence Club, nonché con Marriott Vacation Club Pulse, un'estensione del marchio Marriott Vacation Club. Il segmento Exchange & Third-Party Management comprende le reti di scambio e i programmi di affiliazione, nonché la gestione di resort e strutture ricettive. Fornisce servizi attraverso una serie di marchi, tra cui Interval International, Trading Places International, Vacation Resorts International e Aqua-Aston.

Il prezzo attuale dell'azione Marriot Vacations Worldwide Cor è di 68.07 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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