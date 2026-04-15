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Su Oshkosh

Oshkosh Corporation progetta, produce e commercializza attrezzature per l'accesso, veicoli speciali e cassoni per autocarri. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Attrezzature per l'accesso, Difesa, Vigili del fuoco ed Emergenza e Commerciale. Il segmento Access Equipment produce e commercializza piattaforme di lavoro aeree e sollevatori telescopici utilizzati in una varietà di applicazioni edili, industriali, istituzionali e di manutenzione generale. Il segmento Difesa produce e commercializza veicoli tattici, rimorchi, parti e servizi per l'integrazione e la fornitura di sistemi d'arma, veicoli per le consegne e veicoli per la rimozione della neve. Il segmento Fire & Emergency produce e commercializza veicoli e attrezzature antincendio personalizzate e commerciali, veicoli per il soccorso aereo e la lotta antincendio (ARFF), simulatori, veicoli mobili di comando e controllo e altri veicoli di emergenza. Il segmento Commercial produce e commercializza veicoli per la raccolta dei rifiuti, betoniere, veicoli per il servizio sul campo e gru montate su camion.

Il prezzo attuale dell'azione Oshkosh è di 144.9 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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