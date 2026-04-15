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Su ONEOK, Inc.

ONEOK, Inc. è un fornitore di servizi midstream energetici negli Stati Uniti. La Società possiede e gestisce sistemi di liquidi di gas naturale (NGL) ed è impegnata nella raccolta, lavorazione, stoccaggio e trasporto di gas naturale. Le attività della Società comprendono una rete integrata di 38.000 miglia di condotte per NGL e gas naturale, impianti di lavorazione, frazionatori e impianti di stoccaggio nelle regioni del Mid-Continent, Williston, Permiano e Rocky Mountain. La Società opera attraverso tre segmenti commerciali. Il segmento Raccolta e lavorazione di Gas Naturale fornisce servizi midstream a produttori in Nord Dakota, Montana, Wyoming, Kansas e Oklahoma. Il segmento Liquidi di Gas Naturale possiede e gestisce impianti che raccolgono, frazionano, trattano e distribuiscono NGL e immagazzinano prodotti NGL principalmente nelle regioni del Mediterraneo Centrale, del bacino del Permiano e delle Montagne Rocciose. Il segmento Gasdotti fornisce servizi di trasporto e di stoccaggio agli utenti finali.

Il prezzo attuale dell'azione ONEOK è di 84.09 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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