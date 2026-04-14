Negozia Olympus Corporation - 7733 CFD

Su Olympus Corporation

Olympus Corp è un'azienda con sede in Giappone che si occupa principalmente della produzione e della vendita di endoscopi, apparecchiature terapeutiche, prodotti scientifici, video e altri prodotti. L'azienda opera in cinque settori di attività. Il segmento Endoscopia fornisce endoscopia gastrointestinale, endoscopia chirurgica, sistemi endoscopici e servizi di riparazione. Il segmento delle apparecchiature terapeutiche fornisce strumenti per il trattamento endoscopico, dispositivi energetici, prodotti per urologia, ginecologia e otorinolaringoiatria. Il segmento scientifico fornisce microscopi biologici, microscopi industriali, endoscopi industriali e apparecchiature per ispezioni non distruttive. Il segmento Imaging fornisce fotocamere digitali e macchine di registrazione. Il segmento Altri si occupa della produzione e della vendita di biomateriali. La Società è anche impegnata nel settore degli investimenti finanziari.

Il prezzo attuale dell'azione Olympus Corporation è di 1581.9 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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