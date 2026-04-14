Negozia Nucor - NUE CFD

Su Nucor Corporation

Nucor Corporation produce e vende acciaio e prodotti in acciaio. La società suddivide le proprie attività in due segmenti: acciaierie e prodotti in acciaio. I principali prodotti del segmento acciaierie sono acciaio laminato a caldo (angoli, tondi, piatti, canali, lastre, travi ad ali larghe, paratie, billette, blumi e materiale grezzo per profilati), e acciaio laminato a freddo. I laminati a caldo e a freddo vengono prodotti su ordinazione. Viene inoltre prodotto altro acciaio laminato a caldo e a freddo di dimensioni standard per l'immagazzinaggio. I principali prodotti del segmento prodotti in acciaio sono travi, traverse, acciaio con laminazione di finitura a freddo, sistemi costruttivi metallici e strutture in acciaio leggero. I prodotti in acciaio vengono forniti a imprese e industrie in tutti gli Stati Uniti. La produzione avviene praticamente tutta su ordinazione e non vengono mantenute scorte di prodotti finiti invenduti.

Il prezzo attuale dell'azione Nucor è di 190.24 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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