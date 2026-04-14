Negozia Novartis Adr Repsg 1 - USD - NVS CFD

Su Novartis AG (ADR)

Novartis Inc. è una società di partecipazione. L'azienda è specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di una gamma di prodotti sanitari guidati da prodotti farmaceutici, tra cui prodotti per la cura degli occhi. Il suo portafoglio comprende farmaci, oculistica e farmaci generici. I segmenti della società includono prodotti farmaceutici, Alcon e Sandoz. Il suo segmento di prodotti farmaceutici opera nella ricerca, sviluppo, produzione, distribuzione e vendita di medicine di prescrizione brevettate in aree terapeutiche quali oncologia, cardio-metabolici, immunologia e dermatologia, retina, respiratoria, neuroscienze e medicinali stabiliti. Il suo segmento Alcon opera nello sviluppo, produzione e vendita di prodotti per la cura degli occhi in tutto il mondo. Il suo segmento Sandoz opera nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici generici, prodotti biofarmaceutici di monitoraggio conosciuti come biosimilari e sostanze medicinali che non sono protette da brevetti di terze parti validi e applicabili.

Il prezzo attuale dell'azione Novartis Adr Repsg 1 - USD è di 153.58 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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