Negozia Nokia Adr Repsg 1 Ser A - NOK CFD

Su Nokia Oyj (ADR)

Nokia Oyj è una societa con sede in Finlandia impegnata nella rete e Internet protocol (IP) infrastruttura, software e servizi di mercato. Le attività della Società includono Nokia Networks e Nokia Technologies. I segmenti della Società comprendono Ultra Broadband Networks, IP Networks e Applicazioni, e Nokia Technologies. I segmento Ultra Broadband Networks comprende reti mobili e reti fisse segmenti operativi. Il segmento IP Networks e Applicazioni comprende IP/reti ottiche e il segmento operativo di Applicazioni e Analitiche. Il segmento Applicazioni e Analitiche offre soluzioni software spanning esperienza al cliente la gestione delle operazioni di rete e gestione, comunicazioni e collaborazione politica e ricarica, nonché il cloud, Internet delle cose (IOT), sicurezza e analisi di piattaforme che consentono di digital i fornitori di servizi e alle aziende di accelerare e ottimizzare la loro esperienza al cliente. La Società ha la Comptel Oyj tra le sue controllate.

Il prezzo attuale dell'azione Nokia Adr Repsg 1 Ser A è di 10.38 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Liberty Broadband Srs A, Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares, Vyant Bio, Inc., Equity Residential, Stryve Foods, Inc. e Parsons Corporation. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.