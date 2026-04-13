Negozia National Vision - EYE CFD

Su National Vision

National Vision Holdings, Inc. è un'azienda di vendita al dettaglio di prodotti ottici che si concentra sull'offerta di una varietà di prodotti e servizi per le esigenze dei clienti nel campo della cura degli occhi. I segmenti della Società comprendono Owned & Host e Legacy. Il segmento Owned & Host comprende i due marchi di proprietà, America's Best e Eyeglass World, e i punti vendita Vista Optical in alcuni negozi Fred Meyer. Il segmento Owned & Host fornisce anche prodotti e servizi per la cura della vista ai membri del servizio militare americano, gestendo i punti Vista Optical in alcune basi militari selezionate in tutto il Paese. Il segmento Legacy consiste nel rapporto strategico a lungo termine con Walmart per la gestione di Vision Center in negozi Walmart selezionati. Gestisce inoltre siti web di e-commerce e siti web di terzi, tra cui Walmart, Sam's Club e Giant Eagle. La Società gestisce circa 1.200 negozi in oltre 44 Stati e a Porto Rico. Il suo marchio America's Best offre due paia di occhiali e un esame della vista gratuito.

Il prezzo attuale dell'azione National Vision è di 24.7 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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