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Su Murphy Oil

Murphy Oil Corporation è una società internazionale di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale che svolge la propria attività attraverso diverse filiali operative. La Società produce principalmente petrolio e gas naturale negli Stati Uniti e in Canada e conduce attività di esplorazione di petrolio e gas naturale in tutto il mondo. I segmenti geografici della Società comprendono gli Stati Uniti e il Canada. Negli Stati Uniti, la Società produce petrolio greggio, liquidi di gas naturale e gas naturale principalmente dai giacimenti del Golfo del Messico e dell'area Eagle Ford Shale del Texas meridionale. In Canada, la Società detiene interessi lavorativi in un'area di gas naturale secco a Tupper Montney (di proprietà al 100%), Kaybob Duvernay, Placid Montney, ricca di liquidi, e due attività offshore non operative.

Il prezzo attuale dell'azione Murphy Oil è di 37.6 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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