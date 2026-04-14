Negozia Mitsui & Co., Ltd. - 8031 CFD

Su Mitsui & Co Ltd

Mitsui & Co., Ltd. è una trading company generale attiva in diverse attività internazionali e nazionali. Minerali e prodotti metallici sviluppa risorse grezze di ferro o materiali non ferrosi in altri paesi oltre a produrre e commercializzare prodotti in Giappone e all'estero. Macchinari, elettronica e informatica produce e commercializza macchinari e prodotti elettronici, oltre a prodotti e servizi correlati all'informatica, ed esegue progetti come la costruzione di stabilimenti e infrastrutture in Giappone e all'estero. Il segmento dei Prodotti chimici produce e commercializza prodotti chimici in Giappone e all'estero. Energia sviluppa risorse energetiche oltremare e produce e commercializza prodotti petroliferi e del gas in Giappone e all'estero. Il segmento Prodotti e servizi consumer produce, costruisce e commercializza prodotti correlati al consumo come alimentari, tessili, merci generiche e case, oltre a fornire servizi logistici concernenti tali prodotti correlati al consumo.

Il prezzo attuale dell'azione Mitsui & Co., Ltd. è di 6114.97 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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