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Su Mitsui Chemicals, Inc.

Mitsui Chemicals, Inc. è un'azienda chimica impegnata principalmente nella produzione e vendita di materiali per la mobilità, la sanità, gli alimenti e gli imballaggi e di materiali di base. L'azienda opera in quattro settori di attività. Il segmento Mobilità è impegnato nella produzione e vendita di elastomeri, composti funzionali, polimeri funzionali e composti di polipropilene. Il segmento Healthcare si occupa della produzione e della vendita di materiali per la cura della vista, tessuti non tessuti, materiali dentali e materiali per la cura della persona. Il segmento Food & Packaging si occupa della produzione e della vendita di rivestimenti e materiali funzionali, film funzionali, fogli e pesticidi. Il segmento Materiali di base si occupa della produzione e della vendita di materie prime petrolchimiche come etilene e propilene, polietilene, catalizzatori, fenolo, acido tereftalico di elevata purezza, resina di pet, materiali poliuretanici e prodotti chimici industriali.

Il prezzo attuale dell'azione Mitsui Chemicals, Inc. è di 1945.8 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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