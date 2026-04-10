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Su LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE è un gruppo di lusso con sede in Francia attivo in sei settori: Vini e Liquori, Moda e Pelletteria, Profumi e Cosmetici, Orologi e Gioielli, Vendita al Dettaglio Selettiva e Altre Attività. Vini e Liquori possiede marchi, tra cui Moet & Chandon, Krug, Veuve Clicquot, Hennessy e Chteau d’Yquem, tra gli altri. Moda e Pelletteria possiede marchi, tra cui Luis Vuitton, Christian Dior e Givenchy, tra gli altri. Profumi e Cosmetici possiede marchi, tra cui Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy Guerlain, Benefit Cosmetics, Fresh e Make Up For Ever, tra gli altri. Orologi e Gioielli possiede marchi, tra cui TAG Heuer, Hublo, Zenith, Bulgari, Chaumet e Fred, tra gli altri. Vendita al Dettaglio Selettiva possiede, tra gli altri, i marchi DFS, Miami Cruiseline, Sephora e Le Bon Marche Rive Gauche. Altre attività includono marchi di lifestyle, cultura e arte, come Les Echos, Royal Van Lent e Cheval Blanc. La Società è attiva in tutto il mondo.

Il prezzo attuale dell'azione Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se è di 485.4 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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