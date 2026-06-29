Negozia Leggett & Platt - LEGus

Su Leggett & Platt, Inc.

Leggett & Platt, Inc è un produttore diversificato che si occupa dell'ideazione, del progetto e della produzione di una vasta gamma di articoli e componenti tecnici. È strutturato in cinque segmenti. Il segmento arredamento residenziale fornisce componenti per letti, mobili e arredi e prodotti di consumo correlati. Il segmento arredamento e componenti commerciali comprende articoli per negozi, vetrine, sistemi di gestione di materiali e magazzino, componenti di arredamento per ufficio e istituti e componenti in plastica. Il segmento prodotti di alluminio vende stampaggi ad iniezione, strumenti personalizzati, lavorazioni, rivestimenti, fusione di lingotti di alluminio. Il segmento dei materiali industriali comprende fili di acciaio trafilato, fili speciali e tubi in acciaio saldato. Il semento dei prodotti specializzati include macchinari, attrezzature di produzione, sospensioni per sedili di automobili, sistemi di cavi di controllo e supporti lombari per applicazioni automobilistiche, per ufficio e arredamento residenziale.

Il prezzo attuale dell'azione Leggett & Platt è di 11.63 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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