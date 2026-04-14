Negozia Konica Minolta, Inc. - 4902 CFD

Su Konica Minolta, Inc.

KONICA MINOLTA, INC. è un'azienda con sede in Giappone che opera principalmente nel settore dell'ufficio e in altre attività. L'azienda opera in quattro segmenti di business. Il segmento Office sviluppa, produce e vende macchine multifunzione e relativi materiali di consumo e fornisce servizi di soluzione correlati. Il segmento Professional Print sviluppa, produce e vende sistemi di stampa digitale e relativi materiali di consumo e fornisce vari servizi di stampa, soluzioni e servizi. Il segmento Healthcare fornisce sistemi di diagnostica per immagini (diagnostica per immagini digitale a raggi X, sistemi di diagnostica per immagini a ultrasuoni, ecc.) e servizi di digitalizzazione medica, networking e soluzioni. Il segmento Materiali e attrezzature industriali comprende i settori dei materiali e dei componenti, il settore dei sistemi ottici industriali.

Il prezzo attuale dell'azione Konica Minolta, Inc. è di 572.8 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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