Negozia Jardine C&C - C07sg CFD

Su Jardine C&C

Jardine Cycle & Carriage Limited è la holding di investimento del Gruppo Jardine Matheson nel Sud-est asiatico. La Società si concentra sugli investimenti in aziende basate sui temi dell'urbanizzazione e della classe di consumatori. La Società ha partecipazioni in Astra, un gruppo diversificato in Indonesia, che è anche il gruppo automobilistico del Sud-est asiatico. Ha inoltre interessi in Vietnam attraverso THACO Corporation, Refrigeration Electrical Engineering Corporation e Vinamilk, oltre a Siam City Cement Public Company, che opera nel Vietnam meridionale, in Thailandia, Sri Lanka, Cambogia e Bangladesh. Gli altri investimenti nel portafoglio della Società sono le attività di Cycle & Carriage a Singapore, Malesia e Myanmar, e Tunas Ridean in Indonesia. L'azienda è presente in circa sei Paesi e in otto settori.

Il prezzo attuale dell'azione Jardine C&C è di 33.93 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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