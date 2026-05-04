Negozia Brightstar Lottery - IGT CFD

Su International Game Technology PLC

International Game Technology PLC (IGT PLC) è un'azienda di giochi end-to-end che offre esperienze di gioco divertenti ai giocatori attraverso tutti i canali e i segmenti, dalle macchine da gioco e le lotterie alle scommesse sportive e al digitale. L'azienda è impegnata nella gestione e nella fornitura di un portafoglio integrato di prodotti e servizi tecnologici di gioco, tra cui servizi di gestione delle lotterie, sistemi di lotteria online e istantanea, sistemi di gioco, stampa istantanea di biglietti, macchine da gioco elettroniche, scommesse sportive, giochi digitali e servizi commerciali. I suoi segmenti di attività sono Global Lottery e Global Gaming. Il segmento Global Lottery si concentra sulle attività di lotteria tradizionale e iLottery a livello mondiale, comprese le vendite, le operazioni, lo sviluppo dei prodotti, la tecnologia e l'assistenza. Il segmento Global Gaming fornisce prodotti e servizi di gioco, tra cui iGaming, scommesse sportive, software e contenuti di gioco, sistemi di gestione dei giochi da casinò, terminali per video lotterie e macchine per il divertimento a premi.

Il prezzo attuale dell'azione Brightstar Lottery è di 12.3 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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