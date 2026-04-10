Negozia IFAST - AIYsg CFD

Su IFAST

iFAST Corporation Ltd è una società con sede a Singapore che fornisce una gestione patrimoniale fintech. La società fornisce una gamma di prodotti e servizi di investimento attraverso varie divisioni, tra cui Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Fintech Solutions (B2B2C) e Bondsupermart. Offre accesso a prodotti di investimento, tra cui fondi, obbligazioni e titoli di Stato di Singapore (SGS), azioni, Exchange Traded Funds (ETF), prodotti assicurativi e servizi, tra cui servizi di gestione discrezionale del portafoglio online (DPMS), seminari di ricerca e investimento, soluzioni di tecnologia finanziaria (fintech), servizi di amministrazione degli investimenti e transazioni. L'azienda serve società di consulenza finanziaria, istituti finanziari, banche, società Internet, multinazionali e investitori retail e high net worth in Asia.

Il prezzo attuale dell'azione IFAST è di 9.37 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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