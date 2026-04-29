Negozia Humana - HUM CFD

Su Humana Inc

Humana Inc. offre una copertura assicurativa sanitaria coordinata e servizi correlati attraverso una gamma di piani tradizionali e online per gruppi di datori di lavoro, programmi governativi e singoli clienti. Al 31 dicembre 2003, la società aveva circa 6,8 milioni di utenti dei programmi di assicurazione medica e circa 1,7 milioni di utenti dei programmi di prodotti specializzati. La società ha circa 463.300 contratti con medici, ospedali, dentisti e altri operatori sanitari. Nel 2003, circa il 70% dei premi e degli oneri per servizi amministrativi è derivato dai utenti di Florida, Illinois, Texas, Kentucky e Ohio. La società ha due segmenti operativi, commerciale e pubblico. Il segmento commerciale comprende utenti che hanno aderito a prodotti destinati a gruppi di datori di lavoro e singoli. Il segmento pubblico comprende utenti che hanno aderito a piani governativi e si suddivide in tre linee di prodotti: Medicare + Choice, Medicaid e TRICARE.

Il prezzo attuale dell'azione Humana è di 236.46 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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