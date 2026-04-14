Negozia Home Depot Inc/The - HD CFD

Su Home Depot Inc

Home Depot, Inc. è un rivenditore di articoli per la casa. La Società offre ai suoi clienti un assortimento di materiali da costruzione, prodotti per la casa, prodotti per il prato ed il giardino e prodotti per l'arredamento e fornisce una serie di servizi, tra cui servizi di installazione per la casa e noleggio di attrezzi. Gestisce circa 2.291 negozi Home Depot situati negli Stati Uniti (USA), incluso il Commonwealth di Puerto Rico e i territori delle Isole Vergini statunitensi e di Guam; Canada e Messico. L'Azienda serve due principali gruppi di clienti: Clienti fai-da-te e Clienti professionali. I Clienti fai-da-te includono i proprietari di case che acquistano prodotti e completano i propri progetti ed installazioni. I Clienti professionali sono principalmente ristrutturatori professionisti, imprenditori generali, tuttofare, gestori di proprietà, appaltatori di servizi di costruzione e commercianti specializzati, come elettricisti, idraulici e pittori.

Il prezzo attuale dell'azione Home Depot Inc è di 341.44 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Paycor HCM, Inc., Red Robin Gourmet Burgers, Clariant AG, Mirati Ther, Cloetta B e Capstone Green Energy Corporation. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.