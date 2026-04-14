Negozia Grupo Televisa, S.A.B. - TV CFD

Su Grupo Televisa SAB (ADR)

Grupo Televisa SAB è una società di media attiva nel mondo ispanofono e nel settore internazionale dell'intrattenimento. Grupo Televisa trasmette programmi prodotti dalla società e programmi prodotti da altri tramite le proprie reti, tramite il proprio sistema via cavo e i servizi via satellite DTH (direct-to-home), di cui la società possiede quote in Messico e in America Latina. Grupo Televisa inoltre concede in licenza i propri programmi ad altre tv, tv pay-per-view e tv via cavo in tutto il mondo. Grupo Televisa è un distributore internazionale di riviste in lingua spagnola ed è impegnato in altre attività tra cui la produzione e la trasmissione radio, gli sport professionali e le promozioni di spettacolo, i servizi di paging, la produzione e la distribuzione di film e un portale Internet. Grupo Televisa detiene anche un pacchetto azionario non consolidato di Univision, una società televisiva ispanofona negli Stati Uniti.

Il prezzo attuale dell'azione Grupo Televisa, S.A.B. è di 2.88 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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