Negozia Global Net Lease - GNL CFD
Su Global Net Lease
Global Net Lease, Inc. è un trust di investimento immobiliare (REIT). La Società si concentra sull'acquisizione e sulla gestione di un portafoglio diversificato a livello globale di proprietà immobiliari commerciali, con particolare attenzione alle transazioni di vendita e retrolocazione e alle attività mission-critical in net-lease con un unico inquilino. L'azienda si occupa dell'acquisizione di proprietà immobiliari e della loro locazione a locatari. La Società opera attraverso un unico segmento, ovvero le attività legate agli investimenti immobiliari. La Società possiede circa 311 proprietà per un totale di oltre 38,2 milioni di metri quadrati affittabili.
Il prezzo attuale dell'azione Global Net Lease è di 9.47 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: C&C Group plc, ProShares Ultra Financials, Varonis Systems, Inc., DiaMedica Therapeutics Inc., Independent Bank Corp e Invesco Mortgage Capital Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.