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Su NortonLifeLock Inc

NortonLifeLock Inc., precedentemente Symantec Corporation, è impegnata nel settore della sicurezza informatica dei consumatori. La Società si concentra sul consentire ai clienti di essere produttivi e protetti a casa e al lavoro. I suoi servizi a marchio Norton forniscono sicurezza multistrato e protezione dell'identità su sistemi operativi desktop e mobili, per difendersi dalle minacce online a privati, famiglie e piccole imprese. I prodotti Norton aiutano i clienti a proteggersi dalle minacce e affrontano la necessità di proteggere le identità, gestendo al contempo l'aumento dei dati mobili e digitali, come dati finanziari personali, foto, musica e video. I suoi prodotti includono Norton AntiVirus Plus, Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe, Norton 360 con LifeLock Select, Norton 360 con LifeLock Advantage, Norton 360 con LifeLock Ultimate Plus, Norton Secure Virtual Private Network (VPN), Norton Privacy Manager, Norton Family Premier, Norton Mobile Security per Android, Norton Utilities Premium e Norton Small Business.

Il prezzo attuale dell'azione Gen Digital Inc. è di 19.7 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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