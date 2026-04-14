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Su Gartner

Gartner, Inc. (Gartner) è una società di ricerca e consulenza. L'azienda è un consulente e una risorsa obiettiva per oltre 14.000 organizzazioni in più di 100 Paesi. Gartner crea e distribuisce i suoi contenuti di ricerca attraverso report pubblicati, strumenti interattivi, networking tra pari facilitato, briefing, servizi di consulenza e advisory e le sue conferenze, tra cui la serie Gartner Symposium/Xpo. I segmenti dell'azienda comprendono Ricerca, Conferenze e Consulenza. Il segmento Ricerca fornisce approfondimenti e consigli oggettivi sulle priorità mission-critical delle aziende in tutte le aree funzionali dell'impresa attraverso ricerche e altri report. Il segmento Conferenze offre ai professionisti del settore di un'organizzazione l'opportunità di imparare, condividere e fare rete. Il segmento Consulenza fornisce servizi di consulenza basati sui fatti per consentire ai clienti di utilizzare e gestire le tecnologie informatiche (IT).

Il prezzo attuale dell'azione Gartner è di 150.36 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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