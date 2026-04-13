Negozia Fox Corporation - Class B - FOX CFD

Su Fox Corp

Fox Corporation è una società di notizie, sport e divertimento. La Società opera attraverso tre segmenti: Programmazione di reti via cavo, Televisione ed Altro, società ed eliminazioni. Il segmento di Programmazione della rete via cavo comprende la produzione e la concessione in licenza di notizie e contenuti sportivi distribuiti principalmente attraverso sistemi di televisione via cavo, operatori satellitari a trasmissione diretta, società di telecomunicazioni e distributori di video online, principalmente negli Stati Uniti. Il segmento televisivo dell'azienda comprende l'acquisizione, la commercializzazione e la distribuzione della programmazione di reti di trasmissione a livello nazionale con il marchio FOX. Il segmento Altro, società ed eliminazioni comprende il lotto FOX Studios, che fornisce servizi di produzione televisiva e cinematografica con spazi per uffici, servizi di studio.

Il prezzo attuale dell'azione Fox Corporation - Class B è di 56.19 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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