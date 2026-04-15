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Su Food Empire

Food Empire Holdings Limited (Food Empire) è una holding di investimento che si occupa di branding e produzione nel settore alimentare e delle bevande. I prodotti dell'azienda comprendono bevande istantanee, cibi pronti surgelati e snack. I prodotti di Food Empire comprendono una serie di bevande, come miscele di caffè e cappuccini normali e aromatizzati, bevande al cioccolato e tè alla frutta aromatizzati. L'azienda commercializza anche miscele di cereali istantanei e cibi pronti surgelati assortiti, oltre a produrre e commercializzare patatine. Il portafoglio marchi di Food Empire comprende MacCoffee, Cafe PHO, Petrovskaya Sloboda, Klassno, Kracks e OrienBites. L'azienda opera attraverso cinque segmenti: Russia, Ucraina, Kazakistan e mercati CSI, Sud-est asiatico, Asia meridionale e Altri. I prodotti di Food Empire sono esportati in oltre 50 Paesi, in mercati come Russia, Vietnam, Ucraina, Kazakistan, Asia centrale, Medio Oriente, Cina, Mongolia e Nord America.

Il prezzo attuale dell'azione Food Empire è di 3.166 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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