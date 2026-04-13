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Su Flowserve

Flowserve Corporation è un produttore e fornitore di servizi post-vendita di sistemi di controllo del flusso. L'azienda opera attraverso due segmenti: Flowserve Pump Division (FPD) e Flow Control Division (FCD). Il segmento FPD progetta, produce, precollauda, distribuisce e assiste pompe e sistemi di pompaggio speciali e ingegnerizzati, personalizzati e preconfigurati, tenute meccaniche, sistemi ausiliari, parti di ricambio e aggiornamenti e servizi post-vendita correlati. Il segmento FCD progetta, produce, distribuisce e assiste un portafoglio di soluzioni per il controllo del flusso, che comprende sistemi di valvole e di automazione ingegnerizzati e industriali, valvole di isolamento e di controllo, attuatori, comandi e apparecchiature correlate. Il suo portafoglio di prodotti, che comprende pompe, valvole, guarnizioni, automazione e servizi post-vendita, supporta le industrie infrastrutturali globali, tra cui quelle petrolifere e del gas, chimiche, della generazione di energia, comprese quelle nucleari, fossili e rinnovabili, e della gestione delle acque, oltre ad alcuni mercati industriali.

Il prezzo attuale dell'azione Flowserve è di 83.92 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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