Negozia First Horizon National - FHN CFD

Su First Horizon Corp

First Horizon National Corporation, già First Tennessee National Corporation, è una holding bancaria. La società offre tramite le proprie società controllate servizi che includono servizi bancari generali per consumatori, aziende, istituti finanziari e enti pubblici; servizi di credito ipotecario; vendita e sottoscrizione di titoli bancari a libera circolazione e di titoli sottoscritti dalle controllate finanziarie; prestiti ipotecari, servizi di consulenza e ricerca di titoli; elaborazione di transazioni, servizi di gestione fiduciaria e di rappresentanza; prodotti carte di credito; discount brokerage; finanziamento alle innovazioni e per attrezzature; servizi di consulenza finanziaria; vendita di fondi comuni in qualità di agenzia; vendita di assicurazioni retail e commerciali in qualità di agenzia; riassicurazione ipotecaria privata e finanziamenti al consumo. Nell'aprile 2004 la società ha cambiato il proprio nome da First Tennessee National Corporation a First Horizon National Corporation.

Il prezzo attuale dell'azione First Horizon National è di 24.24 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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