Negozia Fidelity National Information Services - FIS CFD

Su Fidelity National Information Servcs Inc

Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) è una società di tecnologia di servizi finanziari. La Società opera attraverso tre segmenti: Soluzioni Finanziarie Integrate, Soluzioni Finanziarie Globali, Aziendale e Altro. Il segmento Soluzioni Finanziarie Integrate è focalizzato sul servizio ai clienti nordamericani per l'elaborazione di transazioni e conti, soluzioni di canali, canali digitali, soluzioni di rischio e conformità e servizi. Il segmento Soluzioni Finanziarie Globali è focalizzato sul servizio agli istituti finanziari e alle istituzioni finanziarie internazionali con una gamma di mercati dei capitali e soluzioni di gestione patrimoniale e assicurativa, nonché soluzioni bancarie e di pagamento e servizi di consulenza e trasformazione. I segmenti Aziendale e Altro includono i servizi commerciali globali. Tramite la sua sussidiaria, Worldpay, Inc., offre servizi bancari, pagamenti, mercati finanziari e capacità di e-commerce alle istituzioni finanziarie e alle imprese.

Il prezzo attuale dell'azione Fidelity National Information Services è di 46.25 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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