Negozia Enbridge Inc. - ENB CFD

Su Enbridge Inc (USA)

Enbridge Inc. si occupa di trasporto e distribuzione di energia elettrica in Nord America e a livello internazionale. Come trasportatore di energia, Enbridge gestisce sistemi di trasporto di petrolio greggio e liquidi in Canada e negli Stati Uniti. La società gestisce inoltre attività internazionali e ha interessi in crescita nei settori midstream e della trasmissione del gas naturale. Come distributore di energia, Enbridge possiede e gestisce una società di distribuzione di gas naturale in Canada e fornisce servizi di distribuzione in Ontario, Quebec, New Brunswick e nello stato di New York. La società opera in tutto il mondo attraverso cinque distinti segmenti: Liquids Pipelines, Gas Pipelines, Sponsored Investments, Gas Distribution and Services e International.

Il prezzo attuale dell'azione Enbridge Inc. è di 53.44 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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