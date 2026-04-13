Negozia EDREAMS ODIGEO, S.A. - EDRes CFD

Su EDREAMS ODIGEO, S.A.

Edreams Odigeo SA è una società di viaggi online con sede in Spagna, attiva principalmente nel settore dei voli. Con cinque marchi: eDreams, Go Voyages, Opodo, Travellink e Liligo, la società offre ai suoi clienti offerte su voli di linea, charter, compagnie aeree, hotel, noleggio auto, crociere, pacchetti vacanza e assicurazioni di viaggio. La Società opera attraverso piattaforme digitali, che consistono in portali online e applicazioni mobili. La Società fornisce inoltre agli inserzionisti una piattaforma per raggiungere i loro mercati di riferimento in modo personalizzato, sia a livello locale che globale. L'azienda si concentra sull'adattamento della propria gamma di servizi alle esigenze di ogni singolo cliente. L'azienda è presente a livello internazionale e serve clienti in 45 Paesi.

Il prezzo attuale dell'azione EDREAMS ODIGEO, S.A. è di 3.106 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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