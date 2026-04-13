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Su Eagle Materials

Eagle Materials Inc. è un fornitore di materiali per l'edilizia pesante e leggera negli Stati Uniti. L'attività della Società è organizzata in due settori, all'interno dei quali sono presenti quattro segmenti di business. Il settore Materiali pesanti comprende i segmenti Cemento e Calcestruzzo e aggregati. Il settore Materiali leggeri comprende i segmenti Cartongesso e Cartone riciclato. I prodotti principali dell'azienda sono materie prime essenziali per l'edilizia commerciale e residenziale, per i progetti di edilizia pubblica e per la costruzione, l'ampliamento e la riparazione di strade e autostrade. L'azienda gestisce circa otto moderne cementerie, un impianto di macinazione delle scorie e 29 terminali di distribuzione del cemento. Gestisce circa 26 impianti di betonaggio e tre impianti di lavorazione degli aggregati nei mercati. La Società gestisce circa cinque impianti di cartongesso e una cartiera di cartone riciclato.

Il prezzo attuale dell'azione Eagle Materials è di 200.52 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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