Negozia Diasorin SPA - DIAm CFD

Su DiaSorin SpA

DiaSorin S.p.A. è una società con sede in Italia impegnata nel settore sanitario. La società è specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di kit di reagenti per la diagnostica in vitro. La società sviluppa e produce reagenti per la diagnostica in vitro e realizza prodotti per i campi della malattia infettiva, epatite, endocrinologia, metabolismo osseo e minerale, cancro, trauma cranico, cardiaco, monitoraggio terapeutico del farmaco e autoimmunità. Le attività commerciali della società sono divise in due mercati. Il mercato dell‘Immunodiagnostica sviluppa, produce e commercializza kit di immunoreagenti, che si basano su tre tecniche: Chemiluminescenza (CLIA), Colorimetria (ELISA) e Radioimmunometria (RIA). Il mercato della Diagnostica molecolare offre ai laboratori un risultato automatizzato per eseguire i tre passaggi per il risultato finale di diagnostica, tra cui diagnosi, amplificazione ed estrazione di acidi nucleici. Opera attraverso portfolio aziendale immunodiagnostico ELISA.

Il prezzo attuale dell'azione Diasorin SPA è di 60.77 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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