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Su DCC plc

DCC PUBLIC LIMITED COMPANY è una società internazionale di servizi di assistenza aziendale, di distribuzione, marketing e vendite. La società dispone di quattro settori operativi: DCC Energia, DCC Tecnologia, DCC Sanità e DCC Ambientale. Il settore DCC Energia della società opera in tre attività: gas di petrolio liquefatto (GPL), petrolio, retail e carta carburante. Il settore DCC Energia è impegnato nella distribuzione di petrolio in Gran Bretagna, Svezia, Austria, Danimarca e Irlanda. Il suo settore DCC Tecnologia è impegnato nell‘attività di vendita, marketing, distribuzione e servizi alla catena di fornitura offrendo una gamma di prodotti di tecnologia aziendale e di consumo ai clienti al dettaglio e ai rivenditori in Europa. Il suo settore DCC Sanità fornisce attività sanitarie, offrendo prodotti e servizi per gli operatori sanitari, e per i proprietari di marchi di cosmesi e sanità. Il suo settore DCC Ambientale fornisce riciclaggio, gestione dei rifiuti e servizi di recupero di risorse per i settori industriale, commerciale, dell‘edilizia e il settore pubblico.

Il prezzo attuale dell'azione DCC PLC è di 51.4 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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