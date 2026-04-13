Negozia Darden Restaurants - DRI CFD

Su Darden Restaurants, Inc.

Darden Restaurants, Inc. è una società di ristorazione informale che gestisce 1.325 ristoranti negli Stati Uniti e in Canada. La società gestisce 1.288 ristoranti in 49 stati degli Stati Uniti, escluso l'Alaska, fra cui 649 Red Lobster, 537 Olive Garden, 32 Bahama Breeze, 69 Smokey Bones Barbeque & Grill e un Season 52. In Canada, gestisce 37 ristoranti, inclusi 31 Red Lobster e 6 Olive Garden. La società possiede e gestisce tutti i propri ristoranti negli Stati Uniti e in Canada, senza franchising. Sul totale di 1.325 ristoranti aperti nell'anno fiscale concluso il 30 maggio 2004 (anno fiscale 2004), 816 si trovavano in locali di proprietà e 509 in locali in affitto. In Giappone, la società ha concesso in licenza 38 ristoranti Red Lobster a una società giapponese non affiliata che li gestisce in base a un accordo di franchising e sviluppo dell'area.

Il prezzo attuale dell'azione Darden Restaurants è di 189.78 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, Furukawa Co.,Ltd., Shenandoah, FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED OR, Eli Lilly & Co e Hunting PLC. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.